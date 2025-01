Software de IA generativa - Aplicativos mais populares - Porto Rico

Speechify

speechify.com

Speechify é um aplicativo de conversão de texto em fala que facilita o acesso à informação pelo mundo. Mais de 20 milhões de pessoas usam nossa extensão do Google Chrome, aplicativo da web, aplicativo para iOS e aplicativo para Android. nossa missão é garantir que a leitura nunca seja uma barreira ao aprendizado. Nossos incríveis usuários são estudantes, profissionais e amantes da produtividade. Muitos deles têm diferenças de aprendizagem, como dislexia e TDAH, enquanto muitos querem apenas ler mais rápido e ouvir em qualquer lugar. Com o Speechify você pode transformar qualquer livro, documento ou site em áudio e ouvir enquanto está no carro, lavando roupa, passeando com o cachorro, preparando o jantar, fazendo exercícios, saltando de paraquedas - qualquer que seja sua rotina diária! O Speechify também fornece suporte ao Medium, ao Star Tribune, ao The Direct e muito mais. Adicione facilmente conversão de texto em fala ao seu site. Cliff Weitzman, nosso destemido CEO, fundou o Speechify em 2017 em um dormitório da Brown University para que pudesse compartilhar com outras pessoas o incrível software de conversão de texto em fala em que estava trabalhando. Cliff tem dislexia e ficou frustrado com a quantidade de tempo e energia que gastou para ler. A tecnologia avançada TTS foi uma virada de jogo total, permitindo-lhe terminar suas leituras 3x mais rápido do que um leitor normal e compreender e reter melhor as informações. No Speechify nosso objetivo é que a leitura nunca seja uma barreira ao aprendizado de ninguém. Nada deve impedi-lo de aprender informações de forma rápida e eficaz. Speechify cresceu e emprega mais de 100 membros de equipe espalhados por todo o mundo em apenas alguns anos. Estamos orgulhosos da equipe incrível com membros que anteriormente eram líderes e engenheiros seniores em empresas como Snapchat, Apple, Spotify, Amazon e Uber. Todos nós amamos e priorizamos a propriedade, entregando valor com rapidez, aprendendo o máximo que podemos e fazendo com que nossos usuários se sintam capacitados.