Software conversor de arquivos - Aplicativos mais populares - Estados Unidos

A Lumin é baseada no software de edição em PDF e documento baseada em nuvem, fundada em 2014 e sediada na Nova Zelândia. Operando globalmente com mais de 100 milhões de usuários em todo o mundo, há um usuário de Lumin localizado em quase todos os continentes do mundo - incluindo a Antártica! A Lumin oferece integração perfeita em G-suite e barcos uma variedade de ferramentas digitais intuitivas para adicionar esignaturas, texto, destaques e muito mais aos seus documentos em PDF na nuvem. Com luminismo você pode: - Editar texto em PDF bruto diretamente em seus documentos para facilitar as alterações de data e pequenas atualizações para contratos e acordos - Crie um fluxo de trabalho Esignature sem costura para coletar e solicitar assinaturas digitais - Comente, tag e colabore com sua equipe de qualquer lugar - Sincronizar com as ferramentas do Google que você conhece e ama - Acesse uma variedade de ferramentas digitais, incluindo adição de formas, imagens, texto, comentários, destaques e - Acesse uma variedade de recursos avançados em PDF para manipular documentos, compactar arquivos para enviar, dividir arquivos e muito mais. Simplifique os processos de documentos e fluxos de trabalho com ferramentas que parecem uma segunda natureza e funcionam como você esperaria. Use a luminária para estudo, trabalho e vida. A Lumin é gratuita para baixar e usar, ou você pode desbloquear recursos e funcionalidade avançados a partir de apenas US $ 9 P/M. Os planos de negócios e empresas estão disponíveis e facilmente escaláveis ​​para se adequar à sua equipe.