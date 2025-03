Software de indicação de funcionários - Aplicativos mais populares

ERIN

ERIN é uma plataforma de indicação de funcionários e mobilidade interna que gera 5x mais contratações a partir de indicações de funcionários e reduz a rotatividade pela metade. A ERIN envolve os funcionários com notificações automatizadas, referências fáceis, recursos de mobilidade interna e recursos de gamificação para mantê-los participando na aquisição de talentos de forma mais eficaz e frequente. O aplicativo móvel e o site intuitivos da ERIN permitem que os funcionários façam indicações em menos de 30 segundos, acompanhem seus bônus e desenvolvam suas próprias carreiras em sua empresa! A melhor parte é que sua equipe de aquisição de talentos não muda absolutamente nada na forma como opera hoje, eles podem continuar trabalhando fora do ATS para gerenciar candidatos. O ERIN é 100% automatizado e integra-se facilmente com seu ATS e HRIS existentes. Desde a indicação até o dia do pagamento, não é necessário tempo de administração. A sua apólice está repleta de exclusões especiais? Incentivos adicionais para contratações de diversidade? Pagamentos escalonados com foco na retenção? Moedas diferentes em países diferentes? Sem problemas! O ERIN foi projetado para automatizar todos os detalhes da sua apólice, permitindo que você gerencie referências automaticamente e em todos os países em que opera.