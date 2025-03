ClearView Social

clearviewsocial.com

Clearview Social é a plataforma líder de defesa dos funcionários criada para ajudar as empresas a aumentar as receitas através do uso mais eficaz e sistemático das mídias sociais. Com o Clearview Social, os funcionários podem compartilhar no Facebook, LinkedIn e Twitter sem sair da caixa de entrada – ajudando as empresas a atrair mais negócios e aumentar a exposição. Como funciona: * Clearview Social oferece aos profissionais de marketing a capacidade de criar uma fila de conteúdo para ser compartilhada pelos funcionários. * Os funcionários recebem um e-mail sugerindo conteúdo para compartilhar e, com o clique de um botão, podem compartilhar no Facebook, LinkedIn e Twitter sem sair da caixa de entrada. * Como sabemos que está funcionando? As ferramentas de medição do Clearview Social rastreiam quem compartilha e quantas pessoas clicam ou interagem com o conteúdo compartilhado. Os funcionários podem então “clicar e escolher” quais artigos ou postagens de blog gostariam de compartilhar. Ao clicar em um link diretamente no e-mail, eles espalham imediatamente o conteúdo em suas redes sociais e ajudam a construir relacionamentos com clientes e prospects.