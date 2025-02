Serviços de e-mail - Aplicativos mais populares - Turcomenistão

OnMail

onmail.com

OnMail, o novo serviço de email da Edison Mail. Diga adeus ao fluxo interminável de spam e anúncios intrusivos. Com o Onmail, você pode finalmente recuperar sua caixa de entrada e experimentar uma experiência de e -mail verdadeiramente segura e perfeita. O OnMail também é compatível com todos os seus serviços de email existentes, incluindo Gmail, Outlook, Yahoo Mail, Hotmail e muito mais. * Assuma o controle da sua caixa de entrada: você escolhe quem entra na sua caixa de entrada, com controle total, não importa quem tenha seu endereço. O poder de escolha é a verdadeira liberdade. Declare a independência de correio indesejado. Dos pioneiros da cancelamento de inscrição única. * Tecnologia avançada de anti-rastreamento: experimente a tecnologia anti-rastreamento integrada que protege automaticamente suas mensagens de bisbilhoteiros e pixels de espionagem. Sua privacidade é importante e o Onmail garantem que seus e -mails sejam protegidos de olhos indiscretos. * Transição e modernização perfeitas: nunca foi tão fácil alterar os serviços de email. O OnMail oferece a capacidade de trazer perfeitamente suas contas de e -mail existentes, incluindo Gmail, Yahoo Mail, Outlook e muito mais, com você e modernizá -las. Aproveite os benefícios dos recursos inovadores do OnMail, mantendo seus endereços de e -mail familiares. * Compatibilidade de plataforma cruzada: Acesse seus e-mails perfeitamente em todos os seus dispositivos. O OnMail está disponível para Android, iOS e Web, permitindo que você fique conectado, não importa onde esteja. Sincronize sua caixa de entrada, rascunhos e contatos sem esforço, garantindo uma experiência de e -mail contínua em todas as plataformas. * Construído com controle, privacidade e simplicidade: o Onmail é construído sobre os princípios centrais de controle, privacidade e simplicidade. Isso o capacita a realizar mais com o email. Diga adeus às caixas de entrada desordenadas e ao gerenciamento de email demorado. O OnMail foi projetado para otimizar sua experiência de e -mail, oferecendo mais tempo para o que mais importa. * Especialização por e-mail de ponta: Onmail é o serviço de e-mail mais inteligente e único, fornecendo uma transição perfeita para uma caixa de entrada moderna. Nossa equipe de especialistas em e -mail criou uma interface intuitiva e recursos poderosos para aprimorar sua produtividade. Corte o tempo que gasta em e -mail pela metade com o serviço de email feito com cuidado por especialistas em email reais. * Privacidade por design: a privacidade está no centro da promessa do Onmail aos nossos usuários. Suas informações pessoais, como seu nome ou endereço de e -mail, nunca são compartilhadas. Priorizamos a segurança e a confidencialidade de seus dados. Além disso, o OnMail oferece a opção de optar por não participar de nossa pesquisa anônima de tendências de Edison no menu Configurações. Experimente o futuro do email com o Onmail. Assuma o controle da sua caixa de entrada, proteja sua privacidade e simplifique seu gerenciamento de email. Junte -se à revolução dos serviços de email que realmente priorizam seu controle e segurança. Pegue suas mãos no aplicativo de e -mail do OnMail para Android hoje!