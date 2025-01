Plataformas de comércio eletrônico - Aplicativos mais populares - Portugal

Pepperi

A Pepperi fornece às marcas de bens de consumo e atacadistas uma plataforma de comércio B2B abrangente para gerenciar de forma consistente todos os aspectos de suas vendas omnicanal. Capacitando você a vender mais, melhor e mais rápido, nossa plataforma combina exclusivamente comércio eletrônico B2B, automação da força de vendas, execução de varejo e contabilidade de rota (vendas de van) em uma solução móvel integrada que funciona nativamente em todos os dispositivos para maximizar a experiência presencial e on-line. Vendas B2B. Mais de 1.000 clientes, em mais de 60 países, em diferentes setores – FMCG, beleza e cosméticos, alimentos e bebidas, óculos e muito mais – confiam na Pepperi para planejar, executar e analisar suas vendas omnicanal B2B: • Web e dispositivos móveis B2B e- A plataforma de comércio permite que os compradores façam pedidos a qualquer hora e em qualquer lugar • Recebimento de pedidos on-line/off-line facilitado com catálogos eletrônicos, promoções comerciais e dados completos do cliente • Aplicativo de execução de varejo para auditoria, merchandising e reposição na loja • Entrega direta na loja e vendas em vans com um aplicativo de contabilidade de rotas para iOS e Android • Gerencie promoções de trade marketing em todos os canais simultaneamente, usando uma interface de usuário intuitiva • O gerenciamento central simplifica as operações omnicanal em todos os pontos de contato do cliente A plataforma de nível empresarial da Pepperi integra-se de maneira perfeita e segura com ERPs como SAP Business One, SAP Business By Design e muitos outros, tornando os dados totalmente acessíveis para representantes de campo e compradores, em todos os dispositivos, online e offline.