Plataformas de comércio eletrônico - Aplicativos mais populares - Polônia

RepSpark é uma plataforma de comércio eletrônico de atacado B2B na qual centenas de marcas confiam para expandir seus negócios de atacado e se conectar com mais de 40 mil varejistas. RepSpark tem ferramentas para ajudar marcas emergentes a aumentar sua presença no varejo e construir uma força de vendas produtiva em uma plataforma B2B digital. RepSpark possui recursos empresariais B2B, bibliotecas de API e integrações que podem ser dimensionadas para atender às necessidades complexas de marcas em todo o mundo. Marcas no RepSpark apresentam valor médio do pedido (AOV) mais alto. Visite www.RepSpark.com/case-studies e veja como: * Calliope aumentou as vendas B2B em 53% em um mês ao mudar do ShopifyPlus para RepSpark * 5.11 Tactical expandido para 1.600 compradores B2B usando uma plataforma unificada * johnnie-O aumentou o AOV B2B em 744% no RepSpark * ...dezenas de outras marcas aproveitaram o RepSpark para expandir seus negócios de atacado. Gerenciamento de vendas B2B, entrada de pedidos on-line, ferramentas de marketing, catálogos digitais e planilhas de linhas, aplicativos móveis para representantes de vendas, varejistas e administradores.