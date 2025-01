Plataformas de comércio eletrônico - Aplicativos mais populares - Polinésia Francesa

Kooomo

kooomo.com

Kooomo trabalha com clientes para maximizar todos os canais de vendas digitais em todo o mundo, combinando nossa experiência e plataforma de próxima geração em uma solução de comércio digital em nuvem comprovada e acessível. Construída por gerentes de comércio eletrônico e nomeada no Quadrante Mágico do Gartner, a plataforma da Kooomo reúne todas as peças do quebra-cabeça do comércio digital. Com um modelo flexível de partilha de receitas, estamos todos motivados para o sucesso. Nosso extenso ecossistema de parceiros, com tecnologias de classe mundial, garante que as empresas estejam preparadas para o futuro para acompanhar a evolução do cenário do comércio digital. A Kooomo atende uma ampla gama de clientes em todo o mundo, incluindo Morrisons, Nutmeg, Havaianas, Butlers Chocolates, Avoca, CP Company, Miss Bikini e Blauer USA.