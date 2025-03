Software de proteção DDoS - Aplicativos mais populares - Estados Unidos

DataDome

O bot e a proteção contra fraudes online da DataDome impedem ataques com precisão incomparável e zero comprometimento. Nossa plataforma, alimentada por aprendizado de máquina multicamadas, analisa 5 trilhões de sinais diariamente e se adapta e verifica cada solicitação em tempo real. Em 2023, a DataDome bloqueou mais de 316 mil milhões de ataques fraudulentos. As principais empresas globais - incluindo o Tripadvisor e a Foot Locker - confiam na DataDome para proteger os seus websites, aplicações móveis e APIs contra fraude de contas, fraude de pagamento, preenchimento de credenciais, DDoS, fraude publicitária e muito mais. Com um tempo de retorno recorde, o DataDome oferece insights transparentes, experiência em SOC 24 horas por dia, 7 dias por semana, fácil implementação e mais de 50 integrações. A solução não adiciona latência aos endpoints protegidos, respondendo a cada solicitação em menos de 2 milissegundos, graças a mais de 26 PoPs regionais e à tecnologia de escalonamento automático. DataDome é simples para os consumidores, ao mesmo tempo que fornece proteção ideal e oferece o único CAPTCHA e verificação de dispositivo seguros, fáceis de usar e em conformidade com a privacidade, a primeira alternativa invisível. DataDome oferece soluções adicionais, especializadas para combater fraudes de contas e anúncios. O DataDome Ad Protect detecta fraudes publicitárias, permitindo que os profissionais de marketing otimizem suas campanhas. A solução Account Protect da DataDome oferece proteção abrangente contra fraudes de contas causadas por humanos e por bots, analisando a intenção do usuário.