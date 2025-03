Osano

osano.com

Osano é uma plataforma completa de privacidade de dados que ajuda as organizações a construir, gerenciar e dimensionar seus programas de privacidade. A plataforma fornece uma solução fácil de usar para consentimento, direitos dos titulares de dados, avaliações, gerenciamento de riscos de fornecedores e muito mais, ajudando as organizações a permanecerem em conformidade, aumentarem a confiança de seus clientes e parceiros e fazerem a coisa certa. Com Osano, os profissionais de privacidade podem gerenciar seu programa de privacidade completo em um só lugar, evitando o uso de múltiplas ferramentas ou plataformas complexas com implementações demoradas que mantêm as organizações fora da conformidade por mais tempo. A plataforma da Osano economiza tempo e esforço ao automatizar tarefas complexas de conformidade, evitando os erros e riscos que acompanham os processos manuais. Recursos como automação de gerenciamento de consentimento e automação de direitos de titulares liberam os profissionais de privacidade para se concentrarem em suas prioridades mais críticas. As regulamentações de privacidade são complexas e estão em constante mudança, e manter-se atualizado sobre as últimas mudanças regulatórias exige uma equipe dedicada de profissionais. A equipe global de especialistas em privacidade da Osano monitora continuamente o cenário de privacidade para tudo, desde novas leis até decisões das autoridades de proteção de dados, e atualiza a plataforma da Osano de acordo. As Orientações Regulatórias de Osano fornecem resumos e itens de ação de todas as mudanças jurídicas e de privacidade em todo o mundo, ajudando você a cumprir as regulamentações de privacidade em mais de 50 países e a construir a confiança de clientes e parceiros. Ao contrário da maioria dos fornecedores de privacidade que oferecem soluções complexas e difíceis de usar, a Osano fornece uma plataforma simples e intuitiva apoiada pela única regra “Sem multas” do setor. Promessa sem penalidades”. Este compromisso garante aos clientes que eles podem confiar na plataforma para permanecerem em conformidade sem medo de multas ou penalidades. Algumas das marcas mais confiáveis ​​do mundo, incluindo Barclays, New Relic e Vera Bradley, confiam na Osano para a privacidade de seus dados.