Software de curadoria de conteúdo - Aplicativos mais populares - Estados Unidos

O Live Center é uma solução flexível de blog ao vivo que atrai o público, envolve os leitores e capacita as equipes editoriais para fornecer cobertura instantânea de notícias ao vivo, de maneira integrada e eficaz. Integrando-se com outras peças de tecnologia de redação, o Live Center agiliza os fluxos de trabalho. Os usuários têm controle total sobre o design de seu blog ao vivo e podem criar visuais e elementos de postagem personalizados, como placares, contadores de resultados eleitorais e assim por diante. Os feeds de notícias do Live Center são facilmente incorporados em artigos, portais de notícias, aplicativos ou nas primeiras páginas. Principais recursos: * Design de blog totalmente personalizável * Automação de mídia social para encontrar e publicar conteúdo * Crie facilmente seus próprios recursos visuais e elementos de postagem personalizados para aumentar o envolvimento do leitor * Crie rapidamente tabelas e gráficos interativos diretamente no editor * Interface intuitiva com um editor responsivo que fornece visualização das postagens em tempo real * Integração de terceiros com dados esportivos, dados de mercado e assim por diante * Marcação sugestiva automática de postagens com base no conteúdo, priorização e categorização de postagens * Resumo automático do blog ao vivo para fornecer aos leitores um painel dos tópicos mais abordados nas postagens do seu blog ao vivo em uma visualização de painel. * Publicação de postagens em tempo real para centenas de milhares de leitores por meio de canais dedicados * Integração com CMS existente e qualquer biblioteca ou sistema de mídia * Suporta estratégias de monetização