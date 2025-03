Software de análise de conteúdo - Aplicativos mais populares - Estados Unidos

ChannelMix

channelmix.com

Com uma plataforma ponta a ponta e um conjunto abrangente de produtos analíticos, o ChannelMix oferece às principais marcas e agências um caminho claro para medir e aumentar o ROI de marketing. ChannelMix é pioneira em medição de marketing pronta para o futuro com rastreamento analítico primário e modelos de dados que fornecem insights mais precisos, sustentáveis ​​e impactantes para os negócios. Com o ChannelMix, você obterá visibilidade e controle completos de gastos de marketing, metas, ROI e muito mais - sem precisar aprender como consultar ou codificar. - ChannelMix não requer conhecimento de SQL ou codificação – nossa equipe gerencia e repara conexões de dados para você. Os clientes observaram uma redução de até 90% no tempo de preparação de dados para análise com o ChannelMix. - Todos os dados são armazenados em um data warehouse dedicado (Amazon Redshift, Google BigQuery) gerenciado para você pela equipe ChannelMix. Tiramos a carga de gerenciamento de dados de sua equipe. - ChannelMix integra-se com a ferramenta de BI ou visualização de sua escolha: Tableau, Google Data Studio, Power BI, Looker, Yellowfin e muito mais. Com nossos painéis de início rápido, você pode ter uma solução de relatórios instalada e funcionando em menos de três dias. - A plataforma é apoiada por uma equipe 100% baseada nos EUA. Os clientes recebem gerenciamento de contas e suporte de dados com resposta no mesmo dia.