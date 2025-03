Lacework

lacework.com

Lacework oferece a plataforma de proteção de aplicativos nativa da nuvem (CNAPP) original e líder, orientada por dados. Quase 1.000 inovadores globais confiam na Lacework para proteger a nuvem desde a construção até a execução. A Lacework capacita os clientes a priorizar riscos, encontrar ameaças conhecidas e desconhecidas com mais rapidez, alcançar conformidade contínua na nuvem e desenvolver código seguro sem lentidão, tudo a partir de uma plataforma unificada. Desde a nossa fundação em 2017, a Lacework vem refinando uma única plataforma nativa da nuvem para ingerir e compreender o máximo de dados possível para fornecer a melhor segurança possível — por meios baseados ou sem agente. Nossa plataforma unificada usa esses dados para realizar casos de uso de nuvem comuns: gerenciamento de postura, proteção de carga de trabalho, gerenciamento de vulnerabilidades, conformidade, segurança de contêineres e muito mais. Os clientes dependem da Lacework para gerar receita, lançar produtos no mercado com mais rapidez e segurança e consolidar soluções de segurança pontual em uma única plataforma. Nossa plataforma, em média, substitui ferramentas de 2 a 5 pontos. Os clientes têm em média uma redução de 100:1 no ruído de alerta graças à nossa tecnologia patenteada de detecção de anomalias. E os usuários do Lacework experimentaram investigações 80% mais rápidas com nossos alertas ricos em contexto.