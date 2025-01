Software de tradução assistida por computador - Aplicativos mais populares - Polinésia Francesa

Lokalise

Lokalise é o sistema de gerenciamento de tradução baseado em IA de crescimento mais rápido, com UI/UX limpa e clara e preços adequados, com a confiança de milhares de empresas em todo o mundo. Como verdadeiro software multiplataforma, o Lokalise permite que equipes ágeis traduzam todos os seus ativos digitais em um só lugar: aplicativos web e móveis, jogos, outros softwares, marketing e outros documentos, e assim por diante. Lokalise funciona melhor quando os KPIs incluem menor tempo de lançamento no mercado e redução de custos, bem como a eliminação de fadiga e frustração através da automação de tarefas repetitivas. Com Lokalise você pode: ✓ Eleve seu conteúdo com o brilho da IA. Obtenha traduções impecáveis ​​e sensíveis ao contexto em segundos. Traduza, reduza, reformule, otimize para SEO e muito mais. ✓ Traduza seus arquivos de localização (.xml, .strings, .json, .xliff, etc). ✓ Traduza com sua equipe interna, freelancers, comunidade, agências parceiras ou LSPs maiores. ✓ Obtenha resultados imediatos dos motores de tradução automática (Google, DeepL) ✓ Crie fluxos de trabalho de localização avançados com tarefas e status de tradução personalizados ✓ Colabore e gerencie todos os seus projetos de localização de software em uma plataforma. ✓ Integrar a tradução nos processos de desenvolvimento e implantação. ✓ Configure fluxos de trabalho automatizados usando regras personalizadas predefinidas, API e use webhooks ou integre com outros serviços (GitHub, Slack, JIRA, Sketch, etc.). ✓ Adicione capturas de tela para reconhecimento automático de texto e correspondência com sequências de texto em seus projetos. ✓ Carregue Sketch Artboards para Lokalise ou troque capturas de tela entre Figma ou Adobe XD e Lokalise e permita que os tradutores comecem a trabalhar antes do início do desenvolvimento. ✓ Visualize a aparência das traduções em seu aplicativo web ou móvel em tempo real (Módulo de edição ao vivo do iOS SDK). ✓ Centralize seu conteúdo de tradução e compartilhe o espaço de trabalho com equipes de produto e marketing que são capazes de extrair o conteúdo de vários lugares (GitHub, GitLab, Bitbucket, WordPress, Contentful, Intercom Articles e muito mais) O público principal da Lokalise consiste em desenvolvedores, gerentes de projetos/produtos/localização, profissionais de marketing, atendimento ao cliente, designers e tradutores: * Desenvolvedores - Lokalise foi criado para desenvolvedores, por desenvolvedores. Como resultado, as equipes com experiência em tecnologia podem ver que nossa API, CLI, documentação e outras ferramentas são bastante abrangentes e intuitivas. * Gerentes - gerenciem seu processo de localização e tornem-no contínuo. Atribua tarefas aos tradutores, forneça informações contextuais adicionando capturas de tela ou comentários para todos os colaboradores. Ao mesmo tempo, acompanhe seu progresso em um painel. * Profissionais de marketing - simplifiquem e acelerem seu processo de localização. Crie campanhas personalizadas e impactantes e lance seu plano GTM rapidamente. * Atendimento ao cliente - ofereça suporte aos seus clientes em seus idiomas nativos com tradução de bate-papo em tempo real e artigos da base de conhecimento multilíngue. Permita que seu suporte técnico se torne global. * Tradutores - acelere seu trabalho e aprimore suas habilidades com a plataforma de tradução mais inovadora. Aproveite vários recursos do CAT: memórias de tradução, editores de contexto, glossários, funções de pré-tradução e muito mais. * Designers - podem preencher e revisar designs em diferentes idiomas, empregando integrações com Sketch, Figma e Adobe XD. Detectar e corrigir quaisquer erros de design relacionados ao ajuste do conteúdo traduzido no início do processo evita muitas dores de cabeça aos designers e reduz significativamente o tempo de lançamento do produto.