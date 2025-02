Serviços de hospedagem de código - Aplicativos mais populares - Eslováquia

Gcore

Soluções de borda e nuvem poderosas para os negócios de mídia e a indústria do entretenimento A GCore é um líder internacional em nuvem e borda em entrega de conteúdo, hospedagem e soluções de segurança para qualquer empresa, com sede no Luxemburgo, cuja infraestrutura global está incluída no Guinness Book of Records. A GCore fornece uma ampla gama de serviços para clientes de todos os setores que desenvolvem seus negócios online. Os serviços da empresa incluem hospedagem gerenciada, rede de entrega de conteúdo (CDN), plataforma de mídia avançada para transmissões profissionais e streaming de qualquer complexidade, proteção contra ataques de DDOs de qualquer nível, armazenamento de conteúdo em nuvem etc. A GCore construiu sua própria infraestrutura global em todos os continentes com o melhor desempenho da CDN na Europa e na CEI.