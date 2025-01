Software de segurança de dados em nuvem - Aplicativos mais populares - Gâmbia

Duo Admin

duosecurity.com

Cisco Duo é uma plataforma de gerenciamento de acesso baseada em nuvem que protege o acesso a todos os aplicativos, para qualquer usuário e dispositivo, de qualquer lugar. Ele foi projetado para ser fácil de usar e implantar, ao mesmo tempo que fornece proteção de identidade e visibilidade de endpoint. O Duo verifica as identidades dos usuários com autenticação forte sem senha e autenticação multifator (MFA) líder do setor. Combinado com insights profundos sobre os dispositivos dos seus usuários, o Duo oferece políticas e controle para limitar o acesso com base no endpoint ou no risco do usuário.