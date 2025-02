Software de gerenciamento do ciclo de vida de certificados (CLM) - Aplicativos mais populares - Togo

Loja de aplicativos de Web Encontre o software e os serviços certos.

O software de gerenciamento do ciclo de vida de certificados (CLM) e infraestrutura de chave pública (PKI) auxilia as empresas na autenticação e criptografia de informações usando certificados digitais. PKI é uma estrutura criptográfica que protege a comunicação digital e protege dados, dispositivos, máquinas e indivíduos contra falsificação de identidade, interceptação não autorizada, adulteração e outras ameaças cibernéticas. A principal vantagem deste software é a sua capacidade de fornecer visibilidade e automação durante todo o ciclo de vida do certificado, incluindo emissão, descoberta, inventário, provisionamento, implantação, segurança, monitoramento, renovação e revogação. Ao automatizar esses processos, os softwares CLM e PKI geralmente substituem métodos manuais, como o rastreamento de planilhas, ajudando as empresas a evitar paralisações não planejadas do sistema e vulnerabilidades causadas por erros ou certificados expirados. Os softwares CLM e PKI oferecem recursos abrangentes para emissão, gerenciamento e automatização de certificados digitais, incluindo certificados SSL e TLS, certificados de autenticação de cliente, assinaturas digitais e certificados SSH. Os casos de uso comuns para software PKI e CLM incluem autenticação de usuário, autenticação máquina a máquina para servidores e contêineres, assinatura digital de códigos e documentos e garantia de criptografia e integridade para dispositivos IoT, entre outros.