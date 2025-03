Software Editor AR WYSIWYG - Aplicativos mais populares

Loja de aplicativos de Web Encontre o software e os serviços certos.

Um editor de realidade aumentada (AR) O que você vê é o que você obtém (WYSIWYG) capacita usuários com mínimo ou nenhum conhecimento de codificação para criar experiências de AR sem esforço. Com recursos intuitivos de arrastar e soltar, os editores AR WYSIWYG facilitam aos desenvolvedores de AR a importação de objetos 3D, conhecidos como imagens alvo, e a integração perfeita deles em cenas pré-projetadas. Essas imagens alvo devem ser detectáveis ​​e rastreadas pela perspectiva da câmera, permitindo que sejam sobrepostas ao conteúdo HTML. Além disso, um editor AR WYSIWYG armazena com segurança essas imagens alvo, proporcionando aos usuários a flexibilidade de revisitá-las e modificá-las conforme necessário. Estas ferramentas são particularmente vantajosas para indivíduos interessados ​​em criar aplicações móveis de AR sem a complexidade dos requisitos de codificação tradicionais.