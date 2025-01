Sistemas de rastreamento de candidatos - Aplicativos mais populares - Sérvia

Freshteam

freshworks.com

Freshteam é o software de RH inteligente para empresas em crescimento. Com o Freshteam, você pode atrair, contratar e integrar novos contratados, desligar funcionários que estão saindo, gerenciar informações de funcionários e folgas - tudo em um só lugar. Freshteam ajuda a atrair e obter os melhores talentos por meio de vários canais - um site de carreiras rapidamente personalizável, integração com vários quadros de empregos gratuitos e premium e canais de mídia social. Depois que os candidatos chegam, os recrutadores podem colaborar com os gerentes de contratação para selecioná-los e entrevistá-los, compartilhar feedback, deixar notas uns para os outros e, por fim, contratar e distribuir ofertas aos melhores candidatos. O Freshteam também permite que a equipe de RH integre novas contratações antes mesmo do primeiro dia - seja preenchendo formulários, assinando documentos ou distribuindo manuais, o Freshteam pode fazer isso com apenas alguns cliques. Além disso, também permite criar uma lista de tarefas de integração e atribuí-la às respectivas pessoas. Você pode reunir todas as informações necessárias e criar perfis de funcionários (que se transformam em um diretório), gerenciar permissões de acesso a informações e documentos de funcionários, etc. O software de RH também cuida totalmente das folgas dos funcionários, do autoatendimento de funcionários e gerentes para funcionários para levantar solicitações, fluxos de trabalho de aprovação do gerente, relatórios de folga para equipes e toda a organização que fornecem uma visão rápida das próximas licenças, tendências de absenteísmo e muito mais. Os aplicativos Android e iOS permitem realizar ações importantes em qualquer lugar. Freshteam faz parte da família de produtos Freshworks, cujos produtos incluem Freshdesk Customer Support Software, Freshservice IT Service Management Software, Freshsales CRM Software, etc. - com mais de 150.000 empresas em todo o mundo, incluindo Cisco, Honda, Chargebee, The Atlantic, JCDecaaux e FarmEasy.