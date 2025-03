Ferramentas de gerenciamento de API - Aplicativos mais populares - Cidade do Vaticano

Singular

singular.net

A chave do sucesso para os profissionais de marketing de hoje é entender exatamente onde e como investir seu próximo investimento em publicidade. Singular capacita os profissionais de marketing a fazer exatamente isso, fornecendo uma visão completa do ROI de marketing com atribuição de última geração, dados de marketing de funil completo e a melhor prevenção contra fraudes da categoria. Com o Singular, você pode - Medir e gerar relatórios sobre todos os canais com os quais trabalha: Medir o desempenho de plataforma cruzada em aplicativos, web, SMS, referências, e-mail e TV com a estrutura de integração aberta do Singular. - Analise o ROI combinando atribuição com agregação de custos líder: conectores de dados poderosos atendem à atribuição para desbloquear o desempenho de marketing para cada campanha, editor, criativo e palavra-chave. - Rastreie e analise todo o ciclo de vida do usuário: capture toda a jornada do usuário para gerar relatórios sobre aquisição e reengajamento em plataformas com links diretos, web-to-app e atribuição entre dispositivos. - Bloqueie mais fraudes com a melhor prevenção contra fraudes: mantenha seus orçamentos de publicidade focados em usuários reais e evite relatórios incorretos com mais métodos de detecção e rejeição de fraudes pré-atribuição. - Monitore um único pipeline gerenciado para dados de marketing prontos para análise: carregue dados de atribuição, gastos com anúncios, criativos, lances e monetização de anúncios diretamente no Redshift, Snowflake, BigQuery e muito mais. A Singular trabalha com alguns dos maiores editores de aplicativos móveis do mundo, incluindo Lyft, Twitter, Rovio, King e LinkedIn.