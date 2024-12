Mais populares Adicionados recentemente Ferramentas de gerenciamento de API - Aplicativos mais populares - Países Baixos

As ferramentas de gerenciamento de API permitem que os usuários supervisionem, controlem e monetizem suas interfaces de programação de aplicativos (APIs) em um ambiente de desenvolvimento seguro. Essas ferramentas auxiliam os administradores no monitoramento da estabilidade da conexão, tráfego, erros e segurança das APIs publicadas de sua equipe. O departamento de TI utiliza essas ferramentas durante a fase de pós-produção do ciclo de vida de uma API, substituindo os desenvolvedores após a conclusão do design da API. A partir deste ponto, toda a manutenção, monitoramento e gerenciamento da API ocorrem dentro da plataforma de gerenciamento de APIs. Embora algumas soluções de mercado de API incluam ferramentas para gerenciar APIs, essas ferramentas se concentram principalmente na seleção de APIs externas para aprimorar um produto, em vez de gerenciar as próprias APIs.