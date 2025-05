Loja de aplicativos de Web Encontre o software e os serviços certos.

Buscar

✨ WebCatalog Desktop ✨ Transforme sites em aplicativos desktop com o WebCatalog Desktop — sua ferramenta tudo-em-um para gerenciar apps e contas. Alterne entre várias contas, organize aplicativos por fluxo de trabalho e acesse um catálogo selecionado de aplicativos desktop para Mac e Windows. Baixar o WebCatalog Desktop Saiba mais

Mais populares Adicionados recentemente Software de gerenciamento de ex-alunos - Aplicativos mais populares

O software de gestão de ex-alunos facilita as conexões entre empresas e instituições de ensino e seus ex-alunos. Essas soluções auxiliam no gerenciamento de informações de contato de ex-alunos e na organização de eventos. Equipes de relacionamento com ex-alunos, administradores de ensino superior e recrutadores de empresas podem aproveitar este software para criar oportunidades de networking que melhorem suas estratégias de recrutamento e engajamento. Algumas ferramentas de gestão de ex-alunos são adaptadas especificamente para empresas, permitindo que recrutadores e gestores de RH cultivem redes de ex-alunos como fonte de potenciais contratações. Essas soluções fornecem acesso a um conjunto de graduados qualificados e suas informações de contato, facilitando a realização de eventos, a manutenção de conexões e a organização de sessões de recrutamento. Por outro lado, determinados produtos de gestão de antigos alunos destinam-se a instituições de ensino superior. Essas ferramentas ajudam a equipe de engajamento de ex-alunos a coordenar iniciativas de arrecadação de fundos e doações, promovendo relacionamentos contínuos com ex-alunos. Ao melhorar a comunicação e a colaboração, estas soluções fortalecem a comunidade da instituição, criando mais oportunidades para ideias de negócios, colocações de emprego e, em última análise, incentivando mais matrículas de estudantes.