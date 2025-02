Suítes de software ALM - Aplicativos mais populares - El Salvador

PubNub

PubNub é usado por equipes de desenvolvimento de software como parte de uma pilha de aplicativos moderna para potencializar recursos que exigem comunicação e colaboração em tempo real entre usuários, em qualquer escala. O PubNub facilita a criação de experiências como aplicativos de bate-papo, quadros brancos digitais, painéis em tempo real com atualizações ao vivo, mapas com sobreposições de localização ao vivo e muitos outros recursos que dependem de atualizações em tempo real e comunicação instantânea. O que nos torna diferentes? ~Escalabilidade~ PubNub é a plataforma mais escalável do setor que permite uso simultâneo rápido sem penalidades financeiras. Como permitimos um número ilimitado de usuários simultâneos, você nunca terá que se preocupar com aumentos exponenciais de custos devido ao crescimento. * Lida com mais de 800 milhões de dispositivos ativos e mais de 3 trilhões de chamadas de API entregues mensalmente. * Recorde do maior evento simultâneo online com mais de 10,5 milhões de usuários * Um cliente de fitness conectado declarou: “Desde testes até 1.500 viagens por dia hoje, até cerca de 15.000 viagens por dia nos próximos meses, estamos confiantes de que o PubNub pode lidar esse crescimento.”