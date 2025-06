Alm Software Suites - Aplicativos mais populares

Buscar

Os suítes de software de gerenciamento de ciclo de vida do aplicativo (ALM) facilitam o desenvolvimento de aplicativos de software, desde a concepção inicial até a entrega final. Esses suítes criam um ecossistema colaborativo, onde os usuários podem trabalhar juntos e concluir tarefas para criar ou aprimorar o software. A ALM Suites estabelece processos para projetar, testar, implantar e gerenciar aplicativos de software, oferecendo recursos integrados para desenvolvimento, teste de qualidade, gerenciamento de requisitos e gerenciamento de projetos. Diferentes departamentos podem utilizar suítes ALM em todo o processo de criação de software: desenvolvedores durante a fase de criação e gerentes de produto ou supervisores de garantia de qualidade para monitorar o pós-implantação. As suítes ALM são aplicáveis ​​a uma variedade de projetos de software e apoiam funcionários em várias funções ao longo do ciclo de vida do desenvolvimento. Eles geralmente se integram ou compartilham recursos das ferramentas de gerenciamento de projetos e podem incluir ou se conectar com software de design e desenvolvimento, como ambientes de desenvolvimento integrado (IDES) ou ferramentas de prototipagem.