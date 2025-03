Software de verificação de idade - Aplicativos mais populares - Cidade do Vaticano

Token of Trust

Os Relatórios de Reputação do Consumidor Token of Trust® são a maneira mais fácil para os consumidores provarem sua identidade para empresas e terceiros. As empresas podem usar a Plataforma de Identidade do Token of Trust para selecionar os consumidores durante a integração da conta, na finalização da compra ou a qualquer momento, mediante solicitação. Sua empresa precisa verificar a idade de seus clientes? Localização? Identidade? Não se preocupe – essa é a nossa especialidade. Com os fluxos de trabalho configuráveis ​​do Token of Trust, as empresas podem definir características de identidade do consumidor que são importantes para capturar e verificar – em seguida, definir regras sobre como lidar automaticamente com o processo de aprovação.