CheckMark Multiledger é um software de contabilidade multiusuário e multiplataforma para Mac e Windows. É simples de usar e acessível para pequenas empresas. Com o CheckMark Multiledger, você pode gastar menos tempo fazendo contabilidade e mais tempo administrando seu negócio. Com sua gama completa de recursos contábeis, incluindo contas a receber, a pagar e estoque, o CheckMark Multiledger permite que as empresas gastem menos tempo na contabilidade e mais tempo concentrando-se na administração do negócio. CheckMark Multiledger mantém um histórico completo de transações do ano anterior e permite que as transações sejam modificadas e ajustes sejam feitos em qualquer mês do ano atual. Também inclui um conjunto de relatórios financeiros, como plano de contas, balancete, balanço patrimonial, demonstração de resultados e muito mais. Os recursos multiusuário do CheckMark Multiledger permitem que até 10 usuários acessem arquivos da empresa em um volume compartilhado. CheckMark MultiLedger é um software de contabilidade abrangente para pequenas empresas, que fornece tudo que você precisa para gerenciar suas operações com eficiência e eficácia. É hora de atualizar seu negócio e levá-lo para o próximo nível com o MultiLedger.