Software de contabilidade - Aplicativos mais populares - Ucrânia

Bonsai

hellobonsai.com

Bonsai é uma plataforma completa para agências criativas e digitais, consultorias e prestadores de serviços profissionais. Ele foi projetado para fornecer às empresas uma visão geral completa e em tempo real de seus negócios. Simplifique suas operações comerciais e consolide seus projetos, clientes e equipe em uma plataforma integrada e fácil de usar. Desde contratos, propostas e gerenciamento de projetos até faturamento de clientes, acompanhamento de receitas e gerenciamento de recursos. Gerenciamento de Projetos Atribua projetos e tarefas à sua equipe, priorize sua semana e veja exatamente como seus projetos progridem. Defina orçamentos de projetos e evite custos inesperados. Visualização Kanban, cronômetro integrado para facilitar o faturamento e colaboração com parceiros externos para um trabalho eficiente. Controle de tempo da equipe Obtenha um relatório instantâneo das horas monitoradas de sua equipe com planilhas de horas precisas e veja rapidamente quem está acima da capacidade. Monitore a utilização do seu negócio e obtenha clareza sobre a eficiência e lucratividade da sua equipe. Planeje seus recursos com antecedência para manter seus projetos dentro do prazo e do orçamento. CRM Gerencie seus clientes e seus projetos em um só lugar. Crie perfis de clientes exclusivos com todas as suas notas, contatos, taxas e tags. Convide seus clientes para o Portal do Cliente de sua marca, onde eles poderão acessar projetos, documentos e links que você compartilhou com eles.