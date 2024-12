Mais populares Adicionados recentemente Plataformas de orquestração baseadas em contas - Aplicativos mais populares - Nigéria

As plataformas de orquestração baseadas em contas oferecem uma solução centralizada para as empresas agilizarem seus esforços de marketing baseado em contas, promovendo o alinhamento entre as equipes de vendas e marketing. Essas plataformas desempenham um papel crucial no auxílio às empresas na segmentação de contas específicas, na implementação de campanhas eficazes de marketing baseado em contas (ABM) e na avaliação e refinamento de estratégias. Central para sua funcionalidade é o fornecimento de gerenciamento unificado de listas de contas, permitindo a priorização e segmentação das contas-alvo de uma empresa. Ao aproveitar os recursos dessas plataformas, as equipes de marketing e vendas podem se concentrar em identificar e nutrir as contas mais promissoras para seus negócios. Além disso, as plataformas de orquestração baseadas em contas facilitam a execução de campanhas multicanais. Eles geralmente se enquadram em uma ou mais das seguintes categorias: software de mala direta baseado em conta, software de publicidade baseado em conta e software de experiências de conteúdo e web baseado em conta. Vale ressaltar que, embora o software possa oferecer recursos de execução baseados em contas, ele pode não constituir necessariamente uma plataforma ABM abrangente.