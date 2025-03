Printfection

Printfection é uma plataforma de gerenciamento de brindes que simplifica a compra, gerenciamento e distribuição de brindes e mercadorias de marca. Clientes como Zendesk, BetterHelp, Hinge e Gusto nos usam para enviar facilmente brindes a clientes, leads, funcionários e eventos. Isso apoia seus esforços de ABM e podemos economizar horas gerenciando brindes, ajudando você a obter e medir um maior ROI de seus esforços de marketing de brindes. O QUE NOS SEPARA DE OUTRAS EMPRESAS DE GANHOS Existem literalmente centenas de empresas e sites de brindes por aí. A maioria oferece serviços simples de impressão e distribuição de produtos promocionais, ou seja, você pode colocar seu logotipo em algumas canecas e algumas camisetas e depois enviá-las para seu escritório. A maioria dessas empresas de brindes NÃO fornece nenhuma tecnologia. Não há como oferecer brindes estrategicamente para clientes ou clientes potenciais, nenhuma integração com o Salesforce (ou qualquer outro CRM) e nenhuma conexão com ferramentas de automação de marketing como Marketo, HubSpot, Zapier, etc. Printfection é um serviço completo, brindes de ponta a ponta plataforma de gerenciamento e atendimento onde você pode não apenas marcar milhares de itens realmente criativos, mas também enviar estrategicamente esses brindes para qualquer lugar do mundo por meio de sua pilha de tecnologia existente. Cada cliente também recebe um gerente de contas dedicado e uma equipe de sucesso de brindes, onde compartilhamos regularmente quais brindes funcionam melhor para eventos, brindes, recompensas de clientes, etc., e mantemos você informado sobre os melhores e mais recentes itens. Somos um serviço de brindes que poucas empresas experimentaram antes. CRIAÇÃO DE GANHOS Navegue em nosso extenso catálogo com centenas e centenas de produtos promocionais incríveis ou envie uma solicitação de pesquisa de item. Adicionamos novos itens ao catálogo o tempo todo com base nas necessidades do cliente. Nosso processo de configuração de itens torna incrivelmente fácil colocar seu logotipo e arte corporativa em praticamente qualquer coisa: camisetas, moletons, macacões, canecas, garrafas de água, alto-falantes, produtos de tecnologia, quebra-cabeças, conjuntos Jenga, o que você quiser. Podemos criar brindes realmente divertidos e criativos, como pinatas, mesas de massagem - vá em frente e pense fora da caixa! ARMAZENAMENTO E ARMAZENAMENTO DE GANHOS É claro que podemos enviar brindes diretamente para o seu escritório ou qualquer local, mas o verdadeiro brilho por trás do Printfection é que armazenaremos todos os seus brindes para você! Chega de armários de escritório ou masmorras bagunçados. Depois de solicitar seus brindes, os itens serão enviados para nosso centro de distribuição. Você pode então fazer login na plataforma e visualizar todo o seu inventário em tempo real. Quando você deseja enviar brindes para funcionários, clientes potenciais, clientes, parceiros ou para um evento, bastam alguns cliques e nós enviamos e atendemos todos os pedidos para você. É muito fácil. SERVIÇOS DE DROPSHIPPING E IMPRESSÃO DE CAMISETAS Embora tenhamos marcas de centenas de itens, temos alguns clientes que geralmente começam com camisetas corporativas. Podemos imprimir seu logotipo e arte em diversos tipos de camisetas, incluindo todos os tipos de tamanhos e tecidos. Também podemos enviar qualquer tipo de roupa personalizada, incluindo moletons, calças, macacões, etc. Somos uma das empresas de dropshipping de camisetas mais flexíveis do mercado. CUMPRIMENTO DE GANHOS Nunca foi tão fácil levar sua mercadoria corporativa aos seus clientes potenciais, clientes e funcionários. Você pode enviar seus próprios brindes para nosso depósito para uso em campanhas, e qualquer novo brinde que você solicitar será armazenado para você. Com apenas alguns cliques você pode enviar qualquer item para qualquer lugar do mundo; seja para uma conta crítica que você está tentando fechar ou para um cliente fiel que acabou de renovar ou ajudou você com um estudo de caso. EMBALAGENS E KITS PERSONALIZADOS Facilitamos a criação de kits personalizados incríveis para integrar novos clientes, usar em seus esforços de ABM ou encantar novas contratações. O kit personalizado permite que você marque suas caixas de embalagem com sua arte personalizada, adicione inserções e preenchimentos personalizados e organize ordenadamente quaisquer itens de sua escolha. Perfeito para fornecer a melhor experiência de unboxing! DROPSHIPPING PARA EVENTOS (PRODUTOS PROMOCIONAIS DROPSHIP) Tornamos o envio de brindes / produtos promocionais para eventos incrivelmente fácil. Você pode enviar os itens que desejar. Nosso recurso Event Packing significa que todos os seus itens de vestuário chegarão bem enrolados e etiquetados por tamanho e gênero, então tudo que você precisa fazer é tirar suas camisas da caixa em seu estande e você estará pronto para a hora do show. Quando o seu evento terminar, você pode simplesmente enviar qualquer brinde não utilizado de volta ao nosso centro de distribuição, reduzindo drasticamente o desperdício de gastos. Se você selecionar entrega garantida, seus itens chegarão em uma data específica. Você nunca mais terá que se esforçar para conseguir brindes de e para um evento novamente! INTEGRAÇÃO DO SALESFORCE E INTEGRAÇÕES COM FERRAMENTAS DE MARKETING Permita que seus representantes de vendas solicitem brindes diretamente através do Salesforce. Ou automatize a distribuição de brindes por meio do Marketo, HubSpot, Intercom ou qualquer outra ferramenta que aproveite nossa integração Zapier. Você também pode configurar uma loja de brindes da empresa aproveitando nossa integração com o Shopify. Printfection é a maneira mais fácil de enviar brindes para qualquer pessoa em qualquer lugar do mundo.