Mais populares Adicionados recentemente Software de mala direta baseado em conta - Aplicativos mais populares - Nigéria

O software para mala direta baseada em contas permite que as organizações enviem mala direta personalizada ou presentes para contatos importantes em contas específicas. Este software ajuda as empresas a aumentar a visibilidade da marca em contas específicas e a aumentar as taxas de engajamento com essas contas específicas. Os profissionais de marketing podem aproveitar o software de mala direta baseado em contas para iniciar o contato com uma conta antes que as equipes de vendas abordem diretamente os principais tomadores de decisão nessas contas. Essa abordagem é apenas um método de execução potencial dentro de uma estratégia de marketing baseada em contas, junto com outros métodos, como publicidade baseada em contas e experiências de conteúdo e web baseadas em contas. As empresas têm a flexibilidade de adotar uma única ou uma combinação dessas táticas de execução com base em seus objetivos e preferências específicas.