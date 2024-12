Software de publicidade baseado em conta - Aplicativos mais populares - México Mais populares Adicionados recentemente

O software para publicidade baseada em contas permite que as empresas se conectem com potenciais compradores por meio de anúncios digitais personalizados com precisão. Esses anúncios são personalizados especificamente para tomadores de decisão influentes nas contas-alvo identificadas. A publicidade baseada em contas serve como uma abordagem de implementação viável dentro de uma estratégia geral de marketing baseada em contas, fornecendo aos profissionais de marketing os meios para alcançar efetivamente as contas desejadas. Outros métodos de execução dentro desta estratégia podem envolver mala direta baseada em contas, bem como experiências personalizadas na web e de conteúdo. As empresas têm flexibilidade para escolher e implantar uma ou mais dessas táticas de execução. Para facilitar uma estratégia de publicidade baseada em contas, as empresas podem extrair contatos de seu software CRM ou software de automação de marketing. Alternativamente, eles podem selecionar listas de contatos para executar perfeitamente sua abordagem de publicidade direcionada.