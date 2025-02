Software de impressão 3D - Aplicativos mais populares - San Marino

Onshape

onshape.com

Onshape está capacitando as empresas mais inovadoras a projetar produtos melhores com mais rapidez. Onshape é a única solução de desenvolvimento de produtos nativa da nuvem que integra CAD, gerenciamento de dados e análises em uma plataforma. Líder em CAD e PDM nativos da nuvem, o Onshape é o único sistema desenvolvido para aproveitar totalmente todos os benefícios que a nuvem tem a oferecer. O Onshape elimina os problemas de controle de versão e a perda de dados comuns ao CAD baseado em arquivo, permitindo que as equipes acelerem o tempo de lançamento no mercado e encantem seus clientes. Hoje, Onshape é a plataforma de desenvolvimento de produtos CAD/PDM que mais cresce no mundo, crescendo 7x a taxa da indústria CAD em geral. Com mais de 4 milhões de usuários em todo o mundo, empresas líderes em todo o mundo confiam no Onshape para agilizar e otimizar seu processo de desenvolvimento de produtos. Fundada em 2012, a Onshape foi adquirida pela PTC em novembro de 2019 e funcionará como uma unidade de negócios SaaS dentro da empresa.