Imagine.io

imagine.io

Crie visuais impressionantes com o poder do 3D. Dê vida aos seus produtos com 3D. Tudo no seu navegador. imagine.io permite que você crie visuais de produtos de alta conversão para sua loja, redes sociais ou qualquer lugar. imagine.io é uma startup de SaaS B2B que criou uma plataforma de criação de conteúdo 3D fácil de usar que permite que móveis, acessórios de decoração doméstica, fabricantes de têxteis e muito mais criem conteúdo 3D fotorrealista impressionante sem qualquer experiência em engenharia ou design 3D. Sua tecnologia gráfica 3D de ponta em tempo real é construída por uma equipe de especialistas em 3D com tecnologia de renderização baseada em nuvem, tudo em uma interface web fácil de usar. Ele ajuda os clientes a criar imagens 3D em minutos, em vez de horas ou dias, em comparação com a fotografia de estúdio, por uma fração do custo. Está comprovado que seu conteúdo 3D economiza drasticamente tempo e dinheiro, ao mesmo tempo que melhora drasticamente as vendas e os lucros. Você pode pensar nisso como Canva para 3D. Economize 70% dos custos e 80% do tempo criando imagens de produtos Obtenha um grande aumento nas taxas de conversão de comércio eletrônico de 55% para mais de 500% Crie protótipos com mais rapidez e receba encomendas antes da fabricação Produza imagens 3D fotorrealistas da mais alta qualidade, vídeos, showrooms virtuais e experiências de realidade aumentada Com a confiança de mais de 130 fabricantes e varejistas líderes.