SwapSurprise.ai é uma ferramenta que utiliza Cookiebot para permitir que os proprietários de sites cumpram os regulamentos de privacidade de dados, especificamente no que diz respeito ao uso de cookies. Ele fornece uma solução abrangente de gerenciamento de consentimento que permite aos usuários personalizar suas preferências de cookies. A ferramenta categoriza os cookies em cookies necessários, de preferência, de estatísticas e de marketing e fornece informações detalhadas sobre cada categoria. Os cookies necessários são essenciais para a funcionalidade básica do site, enquanto os cookies de preferência lembram configurações específicas do usuário. Os cookies estatísticos são usados ​​para coletar dados anonimizados sobre as interações dos visitantes, ajudando os proprietários de sites a compreender o comportamento do usuário. Os cookies de marketing rastreiam os visitantes dos sites para exibir anúncios relevantes e envolventes. SwapSurprise.ai também está integrado ao Shopify, permitindo funções seguras de checkout e pagamento. Inclui vários cookies relacionados a transações seguras e armazenamento de credenciais de clientes. Além disso, a ferramenta oferece gerenciamento de consentimento entre domínios, permitindo que os usuários apliquem suas preferências de consentimento a vários domínios. A declaração de cookie e o ID de consentimento fornecidos permitem que os usuários rastreiem e gerenciem facilmente seu consentimento, garantindo transparência e controle sobre seus dados. SwapSurprise.ai ajuda os proprietários de sites a cumprir os requisitos legais, respeitando a privacidade e as preferências do usuário. Observe que os detalhes e números específicos mencionados no texto original foram omitidos para evitar possíveis imprecisões.

Site: swapsurprise.ai

Aviso: o WebCatalog não é afiliado, associado, autorizado, endossado, nem tem qualquer relação oficial com SwapSurprise.ai. Todos os nomes de produtos, logotipos e marcas pertencem aos seus respectivos proprietários.