SubtitleO é uma ferramenta baseada na web projetada para adicionar legendas aos seus vídeos. Usando tecnologia avançada, ele transcreve o áudio do seu vídeo em texto, criando legendas precisas. Não se trata apenas de adicionar texto; O SubtitleO também permite estilizar essas legendas, para que combinem perfeitamente com o clima ou tema do seu vídeo. É uma ferramenta ideal para tornar seu conteúdo mais acessível e envolvente para um público mais amplo.

Site: subtitleo.com

