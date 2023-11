Quer adicionar algumas qualidades premium do squircley aos seus designs? Squircley é tudo que você precisa para começar a criar lindas formas orgânicas prontas para uso em logotipos, ícones e imagens de fundo. O gerador exporta arquivos SVG que podem ser copiados diretamente para a área de transferência para serem colocados em seu HTML / CSS ou baixados para o seu computador prontos para uso no software de design de sua escolha (Figma, Sketch, Framer, XD, etc)

Site: squircley.app

