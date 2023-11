Spike LEGO Education

Envolva todos os alunos na aprendizagem STEAM lúdica com o aplicativo LEGO® Education SPIKE™. Projetado para uso com o portfólio LEGO® Education SPIKE™, o aplicativo SPIKE é uma ferramenta poderosa e inclusiva que ajuda os professores a facilitar a aprendizagem STEAM envolvente e prática. LEGO® Education SPIKE™ Essential e LEGO® Education SPIKE™ Prime incentivam alunos de todos os níveis de aprendizagem a passar de explorações simples para enfrentar desafios cada vez mais complexos do mundo real por meio de construção e codificação.

Site: spike.legoeducation.com

