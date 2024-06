Melhore a sua experiência com o aplicativo de computador de Sonnant no WebCatalog Desktop para Mac, Windows, Linux.

Sonnant é uma plataforma intuitiva de monetização e gerenciamento de conteúdo usada por emissoras, podcasters e estações de rádio em todo o mundo. Criamos valor para nossos clientes por meio de nossas soluções revolucionárias de IA. Todos os dias, o Sonnant maximiza automaticamente o rendimento publicitário para milhares de horas de conteúdo de áudio e vídeo. Paralelamente, as tarefas manuais de baixo valor dos funcionários são substituídas pela automação contínua do fluxo de trabalho. O que se segue é economia de tempo e custos e uma experiência digital poderosa. Nossa plataforma centralizada oferece benefícios onde sua equipe mais precisa. A automação economiza tempo e dinheiro das equipes de produção, as equipes de vendas e marketing liberam a satisfação do cliente e receitas adicionais dos parceiros por meio de maior alcance e rendimento publicitário, enquanto o envolvimento do público é aumentado por meio da personalização. Confira nosso blog para casos de uso acionáveis ​​do setor: https://sonnant.com/blog/

Site: sonnant.com

