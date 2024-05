A Smart Assessor é líder de mercado em excelente tecnologia de portfólio eletrônico, acompanhando a progressão ao longo da jornada de aprendizagem para padrões de aprendizagem, estágios, NVQs, AEBs, SQAs, cursos comerciais e muito mais. O Smart Assessor vem pronto para uso com qualificações e padrões estruturais que podem ser facilmente adaptados para criar cursos personalizados para empregadores. O portfólio eletrônico do Smart Assessor é usado por aprendizes, empregadores, avaliadores, mentores, instrutores, garantes de qualidade e gerentes para monitorar a progressão de conhecimentos, habilidades e comportamentos, gerenciando 20% de desconto no treinamento profissional, monitorando avaliações de gateway, eliminando portfólios em papel com conformidade de auditoria do Ofsted painéis. Portfólio online premiado para os alunos trabalharem com seus avaliadores, mentores e professores para concluir o curso sem papel. Os alunos podem comprovar suas habilidades, conhecimentos e comportamentos, que são revisados ​​eletronicamente por seus avaliadores e empregadores. Os padrões do empregador acompanham o progresso através de gateways para avaliação final, as estruturas rastreiam a progressão da unidade garantindo conclusões oportunas e bem-sucedidas. Os principais recursos incluem formulários eletrônicos, assinaturas digitais, aplicativos off-line, salas de conferência inteligentes na web, biblioteca de evidências digitais, recursos on-line, atividades centradas no aluno, plano de aprendizagem interativo on-line, painel do empregador, gerenciador de gateway, modelos de cursos, planos internos de amostragem de garantia de qualidade, revisão agendador, verificação de habilidades, EILP, mapas de progresso e muitos outros recursos avançados para tornar sua entrega excelente.

Site: smartassessor.co.uk

Aviso: o WebCatalog não é afiliado, associado, autorizado, endossado, nem tem qualquer relação oficial com Smart Assessor. Todos os nomes de produtos, logotipos e marcas pertencem aos seus respectivos proprietários.