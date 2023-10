Skyscanner é um mecanismo de metabusca e agência de viagens com sede em Edimburgo, Escócia, e de propriedade do Trip.com Group, a maior agência de viagens online da China. O site está disponível em mais de 30 idiomas e é usado por 100 milhões de pessoas por mês. A empresa permite que as pessoas pesquisem e reservem opções de viagens para suas viagens, incluindo voos, hotéis e aluguel de carros. Em comparação com outros mecanismos de metabusca de viagens, o site conta com uma parcela maior de millennials entre seus usuários.

Site: skyscanner.com

