SketchUp é um programa de computador de modelagem 3D para uma ampla gama de aplicações de desenho, como arquitetura, design de interiores, arquitetura paisagística, engenharia civil e mecânica, design de filmes e videogames. Ele está disponível como um aplicativo baseado na web, SketchUp Free, uma versão freeware, SketchUp Make, e uma versão paga com funcionalidade adicional, SketchUp Pro.SketchUp é propriedade da Trimble Inc., uma empresa de mapeamento topográfico e equipamentos de navegação. Existe uma biblioteca online de montagens de modelos gratuitas (por exemplo, janelas, portas, automóveis), Armazém 3D, para a qual os usuários podem contribuir com modelos. O programa inclui funcionalidade de layout de desenho, permite renderização de superfície em "estilos" variáveis, suporta programas "plug-in" de terceiros hospedados em um site chamado Extension Warehouse para fornecer outros recursos (por exemplo, renderização quase fotorrealista) e permite a colocação de seu modelos no Google Earth.

Site: sketchup.com

