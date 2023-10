Sirvez é uma ferramenta baseada em nuvem projetada para empresas de integração de sistemas audiovisuais para digitalizar seu gerenciamento de fluxo de trabalho. O sistema melhora enormemente a eficiência na gestão da força de trabalho, projetos e gestão de produtos, ao mesmo tempo que melhora as relações com as partes interessadas. Ele foi desenvolvido em estreita colaboração com integradores audiovisuais e usuários finais, garantindo que o produto seja adequado à finalidade e atenda às necessidades do mercado AV/TI.

Site: sirvez.com

