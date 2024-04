Melhore a sua experiência com o aplicativo de computador de Sigma no WebCatalog Desktop para Mac, Windows, Linux.

Sigma é uma premiada plataforma moderna de business intelligence (BI) e análise desenvolvida especificamente para a nuvem. Com o Sigma, qualquer pessoa pode usar as funções de planilha e fórmulas que já conhece para explorar dados em tempo real em escala de nuvem, até o menor nível de detalhe. Nossa interface semelhante a uma planilha oferece todo o poder do SQL nas mãos de qualquer usuário, ao mesmo tempo que mantém os dados atualizados e seguros em data warehouses na nuvem. As empresas que priorizam os dados usam o Sigma para capacitar seus funcionários, clientes e parceiros para se libertarem dos limites do painel e explorarem os dados por si mesmos para tomar decisões melhores e mais rápidas. Nosso software foi desenvolvido para aproveitar o poder de desempenho dos data warehouses em nuvem para combinar fontes de dados e analisar bilhões de linhas de dados instantaneamente – sem necessidade de codificação.

