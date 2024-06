Uma plataforma para todas as suas necessidades de criação de vídeo Transforme a maneira como você se comunica com o poder do vídeo. Crie conteúdo de qualidade de maneira econômica e em grande escala com o conjunto de aplicativos e serviços do Shootsta. Visite shootsta.com Conteúdo de vídeo de qualidade em escala Crie vídeos profissionais de maneira fácil, rápida e econômica em toda a sua organização com o Shootsta Pro – uma solução de assinatura de vídeo adequada para atender às suas crescentes necessidades de vídeo. Capacitando você com nosso serviço de pós-produção Capacitamos equipes em todo o mundo com nosso serviço de pós-produção. Fornecemos tecnologia, educação e serviços profissionais para simplificar seu processo de produção de vídeo. Nosso modelo de negócios exclusivo permite que você crie conteúdo de vídeo de qualidade e em escala, pronto para compartilhar em apenas 24 horas. É a combinação perfeita entre produção de vídeo interna e terceirizada. Isso é vídeo simplificado. Acelere seu ciclo de vendas com vídeo personalizado Nosso aplicativo com tecnologia de IA ajuda você a eliminar o ruído com a criação automatizada de vídeo. Envolva seus clientes potenciais em todas as fases. Dê vantagem ao seu negócio em todas as fases do ciclo de vendas. Da divulgação ao acompanhamento, use o vídeo para acelerar seu pipeline, migrar MQLs para SQLs e fechar negócios com mais rapidez. Leva apenas alguns minutos para criar um vídeo personalizado de qualidade e compartilhá-lo diretamente por e-mail. Não são necessárias habilidades técnicas. Mensagens de vídeo compartilháveis ​​instantâneas Transforme a maneira como você se comunica com colegas e clientes com gravação de tela. Demonstre como faria pessoalmente. Capture o que está na sua tela, na sua webcam ou em ambos em vídeo de alta qualidade. Desenhe diretamente na tela para destacar o que é realmente importante. Seu balcão único para tudo relacionado a vídeos A plataforma Shootsta é a ferramenta perfeita para equipes empresariais planejarem, criarem, colaborarem, armazenarem e compartilharem vídeos. Mantenha todos os seus ativos e tecnologia do Shootsta juntos para que sua equipe esteja sempre na mesma página. Olá, eficiência.

Site: shootsta.com

