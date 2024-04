SerVme é uma plataforma completa de experiência do hóspede que combina reservas, gerenciamento de mesas, poderoso CRM de marketing, reengajamento e pesquisas com hóspedes, com análises robustas. Uma plataforma de hospitalidade desenvolvida especificamente, o serVme agiliza as operações da frente até os fundos da casa com a ajuda de integrações poderosas com sua pilha de hospitalidade existente, como telefones, POS, PMS, pagamentos e CRM. Nossa missão é tornar incrivelmente fácil para os operadores de restaurantes agilizarem suas operações e tomarem decisões mais informadas para aumentar a receita (aquisição) e promover conexões duradouras com seus clientes (engajamento e retenção). A SerVme alimenta restaurantes, hotéis que operam restaurantes, grupos empresariais de alimentos e bebidas e vida noturna. Você pode acessar o SerVme em vários dispositivos: aplicativo Web, tablet e um aplicativo nativo em iOS e Android. Para saber mais acesse www.servmeco.com

Categorias :

Site: servmeco.com

Aviso: o WebCatalog não é afiliado, associado, autorizado, endossado, nem tem qualquer relação oficial com serVme. Todos os nomes de produtos, logotipos e marcas pertencem aos seus respectivos proprietários.