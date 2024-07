Melhore a sua experiência com o aplicativo de computador de Seek AI no WebCatalog Desktop para Mac, Windows, Linux.

Seek AI é uma interface de linguagem natural para consultar dados estruturados. Faça perguntas em inglês simples e o Seek consultará os dados e fornecerá as respostas que você procura. As equipes de dados tornam-se aprovadores e editores de SQL para verificar facilmente se os usuários corporativos recebem informações precisas. O Seek faz os dados rotineiros funcionarem para que as equipes de dados possam realizar trabalhos significativos com mais rapidez e eficiência. Com um gráfico de conhecimento de autoaprendizagem e uma interface de conversação amigável que se adapta aos usuários corporativos e aos membros da equipe de dados mais técnicos, o Seek ajuda as empresas a obter respostas rapidamente.

Site: seek.ai

