SARAL is your simple & effective influencer marketing platform built for ecommerce brands. Find untapped influencers, automate outreach, manage relationships, track performance, and send payments - all under one roof! Get the free trial and test it yourself!

getsaral.com

