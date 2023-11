Salary.com é o principal destino para informações confiáveis, relatadas pelo empregador, sobre os níveis salariais dos funcionários e as melhores práticas, tendências e políticas relacionadas à remuneração. Nosso software baseado em nuvem e conhecimento de domínio incomparável ajudam empresas de todos os tamanhos a simplificar as conexões entre as pessoas e a pagar para vencer a guerra por talentos, ao mesmo tempo que fornece aos indivíduos as ferramentas, conselhos e dados de que precisam para compreender e atingir seu pleno potencial de ganhos.

Site: salary.com

