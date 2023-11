Pratique a automação, tanto seus pacientes quanto sua equipe vão adorar. 1. Atraia novos pacientes As avaliações são importantes. O Review Wave ajuda você a obter mais avaliações 5 estrelas, enviando solicitações de avaliação aos pacientes certos no momento certo, para que você nunca mais precise solicitar avaliações novamente. 2. Capture compromissos Por que depender de reservas por telefone e papelada? O agendamento on-line permite que os pacientes agendem (e remarquem) on-line 24 horas por dia, 7 dias por semana. Novos pacientes podem até preencher um formulário no telefone antes de chegarem. 3. Reter e reativar pacientes Diga adeus à interminável dor de cabeça administrativa de acompanhamentos, reagendamentos e lembretes. O Review Wave faz tudo para você automaticamente com mensagens de texto personalizadas e muito mais.

Site: reviewwave.com

Aviso: o WebCatalog não é afiliado, associado, autorizado, endossado, nem tem qualquer relação oficial com Review Wave. Todos os nomes de produtos, logotipos e marcas pertencem aos seus respectivos proprietários.