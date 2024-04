Melhore a sua experiência com o aplicativo de computador de Rep AI no WebCatalog Desktop para Mac, Windows, Linux.

Rep desenvolveu o primeiro AI Concierge para lojas de comércio eletrônico que converte mais tráfego, reduz tíquetes de suporte ao cliente e obtém mais vendas - tudo alimentado por nosso próprio Rescue AI (IA comportamental) e ChatGPT (IA conversacional). O representante aborda proativamente os visitantes desinteressados ​​do site e fornece uma experiência de compra guiada para eles. O resultado? Os compradores encontram os produtos com mais rapidez, recebem recomendações e ofertas de produtos mais relevantes e têm todas as suas perguntas relacionadas à loja respondidas rapidamente. As conversões médias aumentam em até 9%. Aumento médio do AOV em 15%. Reduza os tickets de suporte em mais de 92%.

